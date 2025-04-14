Konser takvimi belli oldu: Dilhan Şeşen, dinleyicileriyle buluşuyor

Modern folk, alternatif rock ve indie tınılarını elektronik öğelerle sentezleyen müzisyen Dilhan Şeşen, dinleyicileriyle buluşuyor.

Dilhan Şeşen, 17 Nisan Perşembe günü İzmir'de "6:45"te sahne alacak.

18 Nisan Cuma günü Eskişehir'de 'İzole'de dinleyicileriyle buluşacak olan Şeşen, 11 Haziran'da ise İstanbul'da Blind'de sahne alacak.

Şeşen, 2023 yılında, söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan Şeker adlı teklisiyle geniş kitlelere ulaştı ve büyük ilgi oldu.