Konserde fenalaşan Volkan Konak hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında aniden rahatsızlandı.



Kıbrıs Postası'nın haberine göre; sahnede fenalaşarak baygınlık geçiren Volkan Konak’a ilk müdahale konser alanında yapıldı.

Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konak’ın sahnede rahatsızlanmasıyla birlikte konser yarıda kesilirken, hayranları büyük endişe yaşadı.