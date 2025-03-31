Konserde fenalaşan Volkan Konak yaşamını yitirdi
Ünlü sanatçı Volkan Konak, bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında aniden rahatsızlandı. Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre; Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, sanatçının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, yaşamını yitirdi.
Kıbrıs Postası'nın haberine göre; sahnede fenalaşarak baygınlık geçiren Volkan Konak’a ilk müdahale konser alanında yapıldı.
Ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldıran sanatçıya burada müdahale edildi.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Konak'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir…" denildi.