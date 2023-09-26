Konserde kafasına çakmak fırlatılan Fatma Turgut: Çok canım yandı

Ankara'daki konserinde şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, başına isabet eden Fatma Turgut, yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Turgut, "Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz" dedi.

Müzisyen Fatma Turgut, Ankara'da verdiği konser sırasında dinleyicilerin arasındaki bir kişi tarafından çakmaklı saldırıya uğradı. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.

Şarkıcı, yaşandığı olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Turgut, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili arkadaşlarım ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim" dedi.

"Konsere kaldığı yerden devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş" diyen Turgut, "Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle” notunu düştü.

Çakmağın Turgut'un başına isabet etme anı, konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.