Konsere giden gençlere 'niye selam vermediniz' diye bıçakla saldırdılar: 2 yaralı

Samsun'da rap konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralandı.

Samsun'da rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.

Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.