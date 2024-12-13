Konservatuvar desteği
Kültür Sanat Servisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, konservatuvar sınavlarına hazırlık dersleri düzenliyor. Genç İzmir’in düzenlediği derslere katılmak isteyen lise son sınıf öğrencisi adaylar için başvuru 15 Aralık’a kadar sürecek. Kabul sınavı 21 Aralık 10.00'da Bornova Gençlik Yerleşkesi’nde yapılacak.
Sınava girecek adaylara; tek ses, çift ses, melodi tekrar, ritim duyuş ile şan egzersizleri yaptırılacak. Başarılı 10 aday, derslere katılma hakkı elde ederek üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlanacak.