Konservatuvarda Karadağ Operasyonu: Sanatçı hocaların okulla ilişiği kesildi

Tuğçe ÇELİK

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90'ıncı yılında öğretim yılına sanatçı hocası olmadan başladı.

Tiyatro bölümünde yıllardır ders veren 12 hocanın görevine, herhangi bir akademik gerekçe gösterilmeden son verildi. Hocaların ilişiğinin kesilme nedeninin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın ilgili kadroyu kendisine muhalif olduğu gerekçesiyle rektöre şikâyet olduğu iddia edildi.

Akademisyen ve oyuncu Murat Atak tarafından sosyal medya paylaşımıyla duyurulan karar kamuoyunun da tepkisini çekti.

Emekli öğretim üyeleri arasında fonetik hocası İclâl Ergenç, tiyatro tarihi ve yazarlık hocası Gülşen Karakadıoğlu, kostüm tasarımcısı ve sahne tasarımı ve tiyatro tarihi hocası Sevgi Türkay’ın da bulunduğu isimlerin yanı sıra, halen görev yapan bazı hocaların ders vermesi de engellendi.

Devlet Tiyatroları sanatçılarından Ferahnur Barut, Tuncer Yücel, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ile dramaturg Eren Aysan gibi pek çok sanatçı hocanın bu yıl konservatuvarda ders veremeyeceği açıklandı.

Hocalar, bugüne kadar “asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla” ders verebildiklerini, ancak bu yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün izin vermemesi nedeniyle görev yapamayacaklarını duyurdu. Devlet Tiyatroları yönetiminin aldığı kararın, “anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmasına rağmen” alındığı aktarıldı.

Böylece tiyatro bölümü, 90'ıncı yılında ilk kez sanatçı hocalar olmadan eğitim-öğretime başladı. Karar hem öğrenciler hem de sanat çevreleri tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya paylaşımlarında hocalar ve öğrenciler, alınan karar karşısında dayanışma mesajı verdi.

∗∗∗

MURAT ATAK: BU SİYASİ BİR YAKLAŞIM

Rektörlükten talimat gelerek bunca hocanın okulla ilişiğinin kesilmesi Türk sanatına vurulan en büyük darbelerden biri. Son dönemde sanata karşı yapılan engellemeler, sansürler, gözaltına almalar akademiye de yansımaya başladı. Yavaş yavaş klasik sanatlara da sıra gelmeye başladı popüler sanatlardan sonra.

Bu siyasi bir yaklaşım. Kendisine Devlet Tiyatrosu camiası içinde karşı duranların bir şekilde ayağının kaydırılma projesi olduğunu düşünüyorum. Bu operasyon Devlet Tiyatroları Genel Müdürü tarafından kotarıldı.

Daha önce başka okullarda da bu tür şeyler yaşandı ama hocaların tamamına karşı yapılan bir eylem asla olmadı. Ankara Devlet Konservatuvarı böyle bir ortamda eğitime başladı ve ne yazık ki ustasız çıraklar yetişecek. Tüm hocalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte Türk Tiyatrosu'nun geleceği adına kaygı duyuyoruz.