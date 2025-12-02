Konstantinos Argiros çocuklar için sahnede

Yunan müziğinin mega starı Konstantinos Argiros 17 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş’taki Çırağan Sarayı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Konser gelirinin bir bölümü Make-A-Wish Türkiye aracılığıyla çocukların dileklerini gerçekleştirmek için bağışlanacak. Geçtiğimiz yaz Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği ve performansıyla hafızalara kazınan konserin ardından Argiros, bu kez Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sydney Opera House ve New York Barclays Center’daki kapalı gişe konserlerinin ardından İstanbul performansı, sanatçının kariyerindeki en özel duraklardan biri olmaya aday. Bu özel gecede sadece müzik değil, iyilik, umut ve dayanışma da sahnede olacak.

Konser gelirinin bir bölümü, Make-A-Wish Türkiye aracılığıyla hayati hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerine umut olmak için bağışlanacak. Müzik, bu kez yalnızca duyulmayacak; kalplere de dokunacak. Etkinliğin biletler Biletix sitesi üzerinden alınabilir.