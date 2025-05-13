Konstantinos Argiros, Türkiye'de ilk kez konser verecek

Yunan sanatçı Konstantinos Argiros’un konseri, 9 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Özel Zapyon Rum Okulu’nun 150. Yılı anısına düzenlenecek olan konserden elde edilecek gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

Konserle ilgili konuşan Argiros, “Heyecanımı dile getirmek istiyorum. Konseri iple çekiyorum. Müzik tarihe bir nottur ama tarihe notu tek başıma düşmüyorum. Bu sevginin karşılıklı aktarımı çok önemli. Müziğe olan sevgimin, yazmış olduğum şarkıların, hepimizi beraber bir yolculuğa çıkarmasını diliyorum” dedi.

Geleneksel yapıdaki müziğinin dünyada gördüğü ilgi üzerine konuşan Argiros, “Aileden almış olduğum değerlerin üzerine, Yunan müziği kültürünü ve diğer ülkelerin musiki değerlerini, müzik tarihlerini araştırdım. Bunların arasında Türkiye de var. Çocukluğumdan beri Türk müzisyenlerin sanatını çok yakından takip ediyorum. Müziğimde içimden gelenleri, derin bir saygıyla mümkün olduğunca dile getirmeye çalışırım” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA İLK KEZ SAHNE ALACAK

İstanbul’a ilk kez gelmesinin kendisine neler hissettirdiği sorusunu cevaplayan Argiros, “Çok büyük bir mutluluk ve coşku içinde buraya geldiğimi belirtmek isterim. İlk defa şehrinizde konser veriyor olmak çok gurur verici bir şey. Çok eski Türk arkadaşlarım var. Sağ olsun Türk dinleyicilerim nerde konser verirsem vereyim beni yalnız bırakmaz. Mesela Amerika’daki konserlerime mutlaka Türk dinleyicilerim de gelir. Onları kendi ülkelerinde ziyaret etmeyi gerçekten çok istiyordum. Sanatın ve müziğin birleştirici etkisini burada da pekiştirmek amacıyla vereceğimiz konseri büyük bir heyecan ve mutlulukla bekliyorum. Büyükannem Ege kıyılarından. Gelir gelmez soluduğum hava bana büyükannemi hatırlattı” dedi.