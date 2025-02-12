Konstantinos Tasulas kimdir? Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından gerçekleşen parlamento seçimlerinde 160 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Konstantinos Tasulas hakkında Konstantinos Tasulas kimdir sorusu gündemde. 13 Mart'ta parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak olan yeni Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Yunanistan'da uzun zaman sonra ilk kez 'partili cumhurbaşkanı' olarak seçilen ve Tempi tren kazasıyla Meclis Başkanlığı dönemindeki tutumu nedeniyle eleştirilen Konstantinos Tasulas kimdir? İşte, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın hayatı ve siyasi kariyeri!

KONSTANTİNOS TASULAS KİMDİR?

Konstantinos Tasulas, 17 Temmuz 1959'da Yanya, Yunanistan'da doğdu. Atina ve Londra'da avukat olarak çalıştı. Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Atina Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak serbest çalışmaya başladı. Ardından ise 1988-1989 yılları arasında British Council bursuyla Londra'da bir hukuk firmasında çalıştı.

1981-1990 Yunanistan'ın liberal, muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Evangelos Averoff'un özel sekreteriydi.

KONSTANTİNOS TASULAS'IN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Konstantinos Tasulas'ın siyasi kariyerinde öne çıkan başlıklar şu şekilde:

1990 - Kifissia Belediye Meclis Üyesi

1994-1998 Kifse Belediye Başkanı olarak görev yaptı

2000 Yeni Demokrasi Partisi Yanya bölgesi milletvekili

2006-2007 yılları arasında Yeni Demokrasi Grup Başkanvekilliği

2007-2009 Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu

2010 yılında Yeni Demokrasi Parlamento Grubu Sekreterliği

2014-2015 yılları arasında Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı olarak görev yaptı

2019-2025 tarihleri arası üç dönem üst üste Yunanistan Parlamentosu Başkanı seçilerek görev aldı

2025 Yunanistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi

TASULAS HAKKINDA RÜŞVET İDDİALARI

Tasulas Kifissia Belediye Başkanlığı sırada, 1996 yılında Vasilis Tsalkitzis tarafından rüşvet istemekle suçlandı. Ancak Konstantinos Tasulas'ın o sırada Meclis'te olması sebebiyle dokunulmazlığı vardı. Ayrıca Meclis'te dokunulmazlığının kaldırılması gündeme getirildi ancak Tsalkitzis'in Tasulas'ın rakiplerini desteklediğini beyan eden ve basında yer alan açıklamalarından sonra sürecin siyasi amaçlı olduğu şüphesiyle Meclis'e sunulan önergede Konstantinos Tasulas'ın dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde karar alında.

2003 sonrası Vasilis Tsalkitzis olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM, Yunanistan'ı adil yargılanma hakkının ihlali nedeniyle mahkum etti ve mahkeme, Tasulas'a yöneltilen suçlamaların milletvekilliği göreviyle ilgili olmadığını ve bu nedenle dokunulmazlığının arkasına sığınmaması gerektiğini belirtti. AİHM'in bu kararı o yıllarda Yunanistan'da dokunulmazlık konusundaki tartışmalara sebep oldu.

TASULAS TEMPİ TREN KAZASI SONRASI TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Konstantinos Tasulas'ın Meclis Başkanlığı dönemi içerisinde 2023 yılında gerçekleşen Tempi tren kazası sonrası gerçekleştirilen Meclis soruşturması sırasında soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesini engellemekle suçladı.

Kazanın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen kurbanların çoğunun kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Aileler, yetkilileri kanıtları örtbas etmeye çalışmakla suçlarken, kazayla ilgili henüz kimse tutuklanmadı. Kazadan sonra yeniden seçilen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, kazanın nedenlerini araştırmanın yargı makamlarının görevi olduğunu belirtti.