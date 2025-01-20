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Kontak anahtarı üzerinde unutulan motoru çaldılar

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 16:44
  • Giriş: 20.01.2025 16:44
  • Güncelleme: 20.01.2025 16:44
Kaynak: İHA
Kontak anahtarı üzerinde unutulan motoru çaldılar

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan motoru çalan şüpheliler, Muğla’nın Milas ilçesinde yakalandı.

Aydın’ın Karpuzlu İlçesi Koğuk Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs Karpuzlu-Milas Karayolu üzerinde kontak anahtarı üzerinde bıraktığı bir adet motosikletinin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığını ihbar etti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Karpuzlu ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli ve detaylı araştırma sonucu motosiklet hırsızlığını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Milas ilçesinde 6, Karpuzlu ilçesinde 2 olmak üzere toplam 8 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin çalmış olduğu motosiklet Karpuzlu Hatipkışla Mahallesi Ova mevkiinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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