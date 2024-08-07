Kontenjanı artırdı yine dolduramadı

İmam hatip ve meslek liselerinde kontenjan artışına giden AKP, ikinci nakil sonuçlarıyla birlikte umduğunu bulamadı. Nakillerin sona ermesiyle imam hatiplerde 2 bin, meslek liselerinde ise 4 bin kontenjan boş kaldı.

Kendi zihniyetinde toplum yetiştirmeyi hedefleyen AKP iktidarı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında imam hatip ve anadolu meslek liselerinde kontenjanı artırmasına karşın ikinci nakil döneminde de umduğunu bulamadı.

Geçen yıla göre kontenjanlar imam hatip liselerinde 1192, meslek liselerinde ise 824 olarak artırılırken Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın derlediği verilere göre, en çok boş kontenjan söz konusu okullarda oldu. Merkezi sınavla öğrenci alan liseler için bu yıl 203 bin 578 kontenjan ayrılırken ilk yerleşme sonrası 5 bin 2019 kontenjan boş kaldı. Nakillerin ilk haftasında ise boş kontenjan sayısı 7 bin 22 olurken ikinci nakil döneminde 7 bin 485’e yükseldi.

Buna göre Anadolu imam hatip liseleri için belirlenen 43 bin 268 olan kontenjandan birinci nakil döneminde 2 bin 452 boş kontenjan kaldı. Ancak ikinci nakil döneminin sona ermesiyle birlikte Anadolu imam hatip liselerindeki boş kontenjan sayısında herhangi bir değişim yaşanmadı. Buna göre söz konusu liselere yerleşen öğrencilerin sayısı 41 bin 135 oldu.

Aynı zamanda Anadolu meslek liselerinde de bir benzeri yaşandı. Sonuçların açıklanmasının ardından söz konusu lise türleri için belirlenen 43 bin 720’lik kontenjanlarda ilk nakil dönemi sonucunda 2 bin 863 kişilik boş kontenjan yaşanırken ikinci nakil döneminde ise bu sayıda artış yaşandı. Buna göre Anadolu meslek liselerinde 4 bin 738 boş kontenjan kaldı.

YURTTAŞIN TALEBİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Anadolu imam hatip ve Anadolu meslek liselerine yönelik kontenjan artırımının toplumda bir yansımasını olmadığını belirtti. Uluocak, “Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerinin taleplerini görmezden gelen bir lise yerleştirme politikası güdüyor. Meslek liselerine, MESEM’lere ve imam hatip liselerine öğrencileri yönlendirmeye çalışıyorlar. Veliler de birinci ve ikinci nakil döneminde çocuklarının geleceklerini düşünerek akademik eğitim veren liselere yönlendirdi” dedi.

MEB’in kurgulanmış bir tercih düzeni üzerinden öğrencilerin istemedikleri okullara yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Uluocak, “Tercih kısıtlamalarına rağmen, veli ve öğrencilerin ısrarlı bir şekilde akademik eğitim talebi devam ederken MEB ise ısrarını sürdürüyor. LGS’nin açıklanmasının ardından imam hatip ve meslek liselerinde yapılan kontenjan artışı şu an bu liselerde yaşanan boş kontenjanlardaki artışın sebebidir. Öğrenciler mecbur bırakılmasa, imam hatiplerin devlet tarafından reklamı yapılmasa, meslek liselerine sermaye gruplarıyla kampanyalar düzenlenmese hâlâ asıl talep akademik eğitim. Ancak iktidar kendi ideolojisine uygun bir nesil yetiştirmek ve ucuz işgücü politikası ile öğrencileri meslek liselerine yönlendirmek istiyor. Ancak her tercih döneminde bütün bu yönlendirmelere rağmen tam tersi yaşanıyor.”