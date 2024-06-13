Kontenjanlar artırılsa da hekimler tercih etmedi

Haber Merkezi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları sonuçlarında temel yaşamsal klinik branşlar ve cerrahi dallarda kontenjanları abartılı olarak arttırılsa da tercih edilmiyor ve puanları düşüyor. Ankara Tabip Odası yaptığı açıklamada "Kontenjanlar çocuk cerrahisinde yaklaşık yüzde 60; pediatride yarıdan fazla; genel cerrahide ve göğüs cerrahisinde yaklaşık yüzde 40; kalp ve damar cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, acil tıpta yaklaşık yüzde 25; iç hastalıklarında yaklaşık yüzde 20 boş kaldı. Kontenjanlar dermatoloji, plastik cerrahi, çocuk psikiyatrisi, nükleer tıp, sualtı hekimliği branşlarında tamamen; radyoloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşlarında ise tama yakın doldu" denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Bu eğilimlere yol açan sorunlar çok iyi tartışılmalı ve bu sorunlara halk sağlığını önceleyen bir anlayışla çözümler aranmalıdır. İş yükü, sık ve yorucu nöbetler, ağır poliklinik yükü, performans sistemi, sağlıkta şiddet, mobbing, ağır malpraktis cezaları, ekonomik koşulların ve özlük haklarının yetersizliği gibi sorunlarımız çözüm bekliyor."