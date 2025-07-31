Kontenjanlarda büyük erime

Haber Merkezi

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının beklediği tercih kılavuzu gecikmeli olarak yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzda en dikkat çeken nokta kontenjanlardaki gerileme oldu. Buna göre geçen yıl geçen yıl 538 bin olan önlisans kontenjanları bu yıl 399 bine dek geriledi.

2024 yılında 483 bin olan lisans programlarının kontenjanları ise bu yıl 438 bin oldu. Önlisansta yüzde 25,7, lisansta ise yüzde 9,4 oranlarında eksilme yaşandı.

Hukuk, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği, fen bilgisi öğretmenliği gibi bölümlerin kontenjanlarında da gerileme yaşandı. Kılavuzda geçen yıllardan farklı olarak bu yıl vakıf üniversitelerinin eğitim ücretleri de yer aldı. Kılavuzdaki bilgilere göre tıp fakültesi ücretleri adeta uçtu. Bazı üniversitelerde tıp ücretleri 2 milyonu dahi aştı. Tıp fakültesi ücretleri Koç Üniversitesi’nde 2 milyon 370 bin TL, Bahçeşehir Üniversitesi’nde 2 milyon 100 bin TL, Acıbadem Üniversitesi’nde ise 2 milyon 350 bin TL’ye ulaştı.