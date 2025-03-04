Konteyner işçi yatakhanesi alevlere teslim oldu

Hatay’da şantiye alanındaki konteyner işçi yatakhanesi yandı.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’ndeki şantiye alanında bulunan konteyner işçi yatakhanesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında yatakhanenin bir kısmı kullanılmaz hale geldi.