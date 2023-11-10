Konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner kül oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner tamamen yanarken, 2 konteynerde ise hasar oluştu.

Yangın sırasında hafif şekilde dumandan etkilenen bir depremzede ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Nurdağı ilçesindeki Yaşam-1 Konteyner Kenti’nde meydana geldi.

İddiaya göre, konteynerin birinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 konteynere daha sıçradı.

Yangını fark eden konteynerdeki depremzedeler, güçlükle kendilerini dışarı attıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerin polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise konteynerlerde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner tamamen yanarken, 2 konteynerde ise hasar oluştu.



Yangın sırasında hafif şekilde dumandan etkilenen bir depremzede ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının bir anda çıktığını söyleyen çevredeki vatandaşlar ise olay sonrası yardıma koştuklarını ve depremzede yurttaşların büyük panik yaşadığını söyledi.

Bir başka yurttaş ise yangında kendi konteynerinin de zarar gördüğünü ve ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.