Konteyner kentte güvenlik kalmadı

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamındaki tartışmalı uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Hatay’da, 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri yıkılan ya da hasar alan depremzedeler için oluşturulan konteyner kentteki güvenlik görevlilerinin “tasarruf” gerekçesiyle geri çekildiği öğrenildi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden geçen 18 aya karşın konutlarına kavuşamayan depremzedeler bir yeni mağduriyetle daha karşı karşıya bırakıldı. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile Hatay’ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte yaşayan depremzedeler büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Hatay Antakya Konteyner Kenti’ndeki güvenlik görevlileri, 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamından görevlerinden alındı. Güvenlik görevlilerinin çekildiği konteyner kentte öte yandan kameraların ve alarm sisteminin de çalışmadığı belirtildi.

Toplam 500 konteynerin bulunduğu bine yakın yurttaşın yaşadığı konteyner kentte büyük güvenlik zafiyeti meydana geldi. BirGün’e konuşan depremzedeler, “Konteyner kente isteyen istediği gibi girebiliyor. Endişe ediyoruz” dedi. Güvenlik görevlilerinin çekilmesinin ardından birkaç konteynere hırsız girdiğini kaydeden depremzedeler, “Özel eşyalar ve hatta klimalar bile çalındı. Güvende hissetmiyoruz. Güvenlik sorunumuzun bir an önce çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.