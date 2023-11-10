Konteyner kentteki yangında 3 konteyner zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan ve yandaki 2 konteynere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nurdağı'nda depremzedelerin kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte bulunan bir konteynerde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve yanındaki 2 konteynere de sıçrayan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

3 konteynerde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.