Konteyner kentteki yangında 3 konteyner zarar gördü
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan ve yandaki 2 konteynere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nurdağı'nda depremzedelerin kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki konteyner kentte bulunan bir konteynerde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve yanındaki 2 konteynere de sıçrayan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
3 konteynerde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sıradaki Haber