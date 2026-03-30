Konteyner kentten çiğ köfteciye: AFAD’ın masaları dükkandan çıktı

İlayda SORKU

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen yıllara rağmen binlerce yurttaş hâlâ konteyner kentlerde yaşamaya mahkûm edilirken depremzedelerin yararlanması gereken kamu kaynaklarının adresi yine şaştı. AFAD envanterindeki demirbaşlar, depremzedelere değil bölgede faaliyet gösteren bir işletmeye yaradı.

Maraş’ta bulunan Havaalanı Konteyner Kent’te, afetzedeler için tahsis edilen kamu malzemelerinin AFAD’da çalışan bir personel eliyle özel bir işletmeye götürüldüğü iddiası yargıya taşındı. Soruşturma dosyasına giren beyanlara göre AFAD envanterine ait masa, buzdolabı ve klimalar bölgedeki bir çiğ köfte dükkanında kullanıldı.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Ocak 2025’te konteyner kentte saha sorumlusu olarak göreve başlayan H.İ.İ., savcılığa sunduğu dilekçede kamu malzemelerinin usulsüz şekilde dağıtıldığını belirtti. H.İ.İ., bir çiğ köfte dükkanında yaklaşık 20 masa, 6-7 buzdolabı, girişte bir buzdolabı ve dış cephede 12 binlik bir klimanın bulunduğunu tespit ettiğini ve fotoğrafladığını söyledi. H.İ.İ., dükkana gittiğinde iş yerinin kapalı olduğunu, buna rağmen içerideki malzemeleri görüntülediğini ifade etti.

Hazırlanan iddianamede, iş yeri sahibi M.D.C.’nin söz konusu malzemelerin nasıl temin edildiğine dair herhangi bir fatura ya da belge sunmadığına yer verildi. Savcılık, bu durumun kamu zararına işaret ettiğini değerlendirdi.

Dosyada yalnızca işletmeye aktarılan malzemeler değil, kişiye özel tahsis iddiaları da yer aldı. Buna göre, başka hiçbir vatandaşa verilmediği belirtilen bir çamaşır makinesi, belirli bir konteynere ayrıcalıklı şekilde tahsis edildi.

‘JEST YAPTI’

Bir diğer başlık ise AFAD envanterine ait olduğu öne sürülen bir laptop oldu. Tanıklar C.G., İ.K. ve Z.B.T., cihazın bir kişiye verildiğini ifade etti. Tanıklardan biri, “Şefim jest yaptı” sözünü aktardı. Şüpheli M.Y. ise bir laptop verdiğini kabul etti ancak bunun HP marka olduğunu ve geri alındığını söyledi. Soruşturma dosyasında ise AFAD envanterinde HP marka cihaz bulunmadığı, tanıkların cihazı AFAD logolu Lenovo olarak gördüğü belirtildi.

DIŞARI ATILDI

H.İ.İ.’nin ifadesine göre, konteyner kentteki usulsüzlükleri tutanak altına alan yönetici görevden alındı, yerine yeni bir isim getirildi. Bu değişimin ardından aralarında H.İ.İ.’nin de bulunduğu 7 kişinin işine son verildi. H.İ.İ., işten çıkarılmasının nedeninin usulsüzlükleri ortaya koyması olduğunu söylerken yaşananların ardından çevik kuvvetler eşliğinde engelli çocuğu ile birlikte konteyner kentten dışarı atıldığını aktardı.

RÜŞVET İDDİASI

Dosyada rüşvet ve susturma iddiaları da yer aldı. H.İ.İ., 9-10 Eylül 2025 tarihlerinde bir tatlıcıda yapılan görüşmede, çektiği fotoğrafları silmesi karşılığında kendisine “yakıt masrafı” adı altında 20 bin TL teklif edildiğini belirtti. Aynı görüşmede bir dernekte muhasebeci olarak işe yerleştirilme vaadi de sunuldu. H.İ.İ., bu teklifleri reddettiğini, parayı almadığını ve belgeleri savcılığa verdiğini ifade etti. Savcılık, tanık beyanları, fotoğraflar ve dosya kapsamındaki diğer veriler doğrultusunda “görevin gereklerine aykırı hareket edildiği” ve kamu zararının oluştuğu yönünde yeterli şüphe bulunduğunu belirledi. Soruşturma iznine yapılan itirazı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, itirazı reddetti. Mahkeme, dosyadaki bilgi ve belgelerin soruşturma için yeterli olduğunu belirtti.