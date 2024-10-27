Konteynerde ders dayatması!

İstanbul’da Beşiktaş’ta bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı binasının TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na devredilmesiyle başlayan tartışmalar sürerken öğrenciler konteynerlerde ders yapmaya mecbur bırakıldı.

“Cumhurbaşkanlığı Ofisi” olarak kullanılması planlanan bina MSGSÜ tarafından tamamen boşaltılırken öğrenciler geçtiğimiz yıl Ekim ayında Beşiktaş Akaretler’de bulunan Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı’nın binasına taşındı. Ancak binadaki dersliklerin yetersiz olması sebebiyle öğrencilere bahçeye yerleştirilen konteyner derslikler adres gösterildi. Söz konusu binanın nemli bir ortama sahip olduğu belirtilirken bu durumun enstrümanlar için ise elverişsiz olduğuna dikkat çekti.

ELVERİŞSİZ BİR ORTAM

Geçtiğimiz yıl binaya eşyaların öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından taşındığını söyleyen bir veli, “Bazı bölümler tam olarak yerleşmediği için döneme başladı. Teknik olarak müzisyenlerin çalışmalarını olumsuz etkileyen, enstrümanlar için elverişsiz nemli bir ortam. Yalıtım sorunu var. Doğru dürüst tuvalet yok. Derslik sayısı yetersiz kaldığı için yeni binanın bahçesine kış günü böyle konteynerler getirilmiş. Eski binada yapılan dersler artık burada yapılacak” dedi.

Veli son olarak şunları aktardı: “Konservatuvar eğitimi sadece teorik derslerden ibaret değil. Bu çocuklar sürekli enstrümanlarla çalışıyorlar. Yurtdışında yarışmalara gidiyor önemli sahnelerde konser veriyorlar. Dolayısıyla devamlı çalışmaları gerekiyor. Eğer bu geçici bir çözümse neden bu zamana bırakıldı? Madem taşınmak zorunda bırakıldınız ki mezunların, öğrencilerin, eğitimcilerin hepsi eksikliklerine rağmen eski binada kalmaktan yana çünkü orada kültürel bir bellek var. Neden bütün koşulları sağlayıp o şekilde taşınmadınız?”

YAPTIM OLDU ANLAYIŞI

Binanın Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından boşaltılmasına ve öğrencilere adres olarak “konteyner dersliklerin” gösterilmesine tepki gösteren Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner, “Üniversite kampüsleri siyasal iktidar tarafından hiçbir üniversite bileşenine sorulmadan yer değiştiriliyor. Bunun bir örneğini geçtiğimiz ay öğrencisiz ve akademisyensiz bir açılış gerçekleştirilen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde de görmüştük” dedi. Öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin başta ulaşım olmak üzere yaşayacağı sorunlara çözüm üretilmeden siyasi iktidarın bir kararıyla üniversite kampüslerinin taşındığına dikkat çeken Çetiner, “Benzer bir durum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde de yaşanıyor. Nitelikli eğitimi hiçe sayan ve konteynerlerde ders işlemeye mecbur bırakılan bir üniversite anlayışı bizim savunduğumuz ilkelerle örtüşmez. Bütün üniversitelerde nitelikli eğitim verilebilmesi için öğrencilerin ve çalışanların beslenme, barınma ve ulaşım haklarının sağlanması, depreme dayanıklı binalarda eğitimin sürdürülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

REKTÖR BİNAYI ÖVDÜ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Devlet Konservatuarı binasının “Cumhurbaşkanlığı Ofisi” olarak kullanılmasına yönelik karara ilişkin tartışmalar 2017’den bu yana sürüyor. Rektör Prof. Dr. Handan İnci ise 2021’de Sabah Gazetesi’ne verdiği demeçte derslik sayısının yetersiz kaldığı binaya “taşınacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını” belirtmişti.

İnci verdiği demeçte, “171 yıl sonra sarayın turşularının yapıldığı yerde öğrenciler şarkılar söyleyecekler” demişti.