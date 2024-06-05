Konteynerde kadın cesedi bulundu

Kadın cinayetleri her geçen gün artarak sürüyor. Antep’te, bıçaklanarak öldürülen Suriye uyruklu 30 yaşındaki Dibe Cevat bir kadının cansız bedeni, çöp konteynerinde çuval içerisinde atılmış halde bulundu. Kadının, Abdo Cevat adlı evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Abdo Cevat’ın gece eşi Dibe Cevat’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp çuval içerisinde çöp konteynerine attığı tespit edildi. Olayın ardından motosiklet ile kaçan Abdo Cevat, polisin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanarak gözaltına aldı.