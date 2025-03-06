Konteynerde yaşayan çelişkisi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 kentte büyük yıkımlara yol açtı. Mart 2025 itibarıyla halen konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerin sayısı ise depremlerin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarının yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Türkiye’de halen yüz binlerce depremzede konteynerde yaşarken tam sayıya yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı ile AFAD arasındaki çelişkili açıklamalar dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AFAD’ın yayımladığı veriler arasında büyük farklılıklar tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, “Asrın Felaketinin İkinci Yılı” isimli raporuna göre, 651 bin 958 kişi konteyner kentlerde yaşarken AFAD, konteynerde yaşayan kişi sayısını 649 bin 632 olarak açıkladı.

Benzer bir çelişki, konteyner kent ve konteyner sayısında da yaşandı. İletişim Başkanlığı, deprem bölgesinde 397 konteyner kent ve 212 bin 529 konteyner bulunduğunu belirtirken AFAD’ın raporlarında ise 395 konteyner kentte, 196 bin 153 konteyner olduğu kaydedildi. Raporlardaki çelişkilere dikkati çeken CHP Milletvekili Aşkın Genç, “Depremzedelerin halen konteynerlerde yaşamak zorunda kaldığı bir dönemde, bu çelişkili veriler devlet kurumlarının süreci yönetme konusundaki başarısızlığını gözler önüne sermektedir” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Çelişkiyi TBMM gündemine taşıyan CHP’li Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un şu bazı soruları yanıtlamasını istedi:

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında 650 bin konut inşa edileceğini söylemişken bugün bu rakam neden 453 bine düşmüştür?

• 2023 yılında Erdoğan, 319 bin konutun bir yıl içinde tamamlanacağını vadetmişken iki yılın sonunda neden sadece 201 bin konut teslim edilmiştir?

• İletişim Başkanlığı ve AFAD’ın verileri arasında neden 2 bin 346 kişilik fark bulunmaktadır? Hangi kurumun verileri doğrudur?