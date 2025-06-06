Konteynerkenti ‘15 gün içinde boşaltın’ tebligatı

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin üstünden 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Malatya’da kalıcı konut verilmeyen depremzedeler, konteyner kentten de çıkarılmak isteniyor. Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki Kuyuönü - 1 Konteyner Kent’te yaşayan depremzedelere, konteynerlerini boşaltmaları için 15 gün süre verildi. Kendilerine alternatif bir barınma imkânı ya da kira yardımı da verilmediğini anlatan depremzedeler tepki gösterdi.

Evrensel’e konuşan depremzedeler konteynerleri terk etmeyeceklerini söyledi. Depremzedeler özetle şu ifadeleri kullandı: “Bir ev tutalım desek kiralar çok yüksek ve binalar dayanıklı güvenemiyorum. Bizim gidecek bir yerimiz yok. 10-15 bin TL kira ödeyemeyiz. Bize bir yer de göstermiyorlar, çıkın diyorlar. Bizi ortada bırakmasınlar. Herhangi bir yetkili gelip ‘Sizi şuraya yerleştirelim’ de demiyor. Direneceğiz, çıkmayacağız.”