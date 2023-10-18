Kontroden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkiinde meydana geldi.

F.D. sevk ve idaresindeki 78 YB 634 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.