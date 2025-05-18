Kontrolden çıkan araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 06.15 sıralarında Yazıhan İlçesi Bahçelievler kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Türker (29) idaresindeki 23 ABG 361 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, E.İ. , O.Y. , T.Ş. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi adli tıp kurumuna yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.