Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Bursa-İzmir karayolunda kontrolden çıkan araç kaza yaptı. 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-İzmir karayolu üzeri Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz’ın (73) kullandığı 10 KM 813 plakalı otomobil Susurluk ilçesi Kosova rampası çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak yolda savrulan araç hurdaya döndü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü Mehmet Yılmaz ile eşi Sabiha Yılmaz, Susurluk İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Susurluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.