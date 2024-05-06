Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra refüje çıktı: 1 yaralı

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce demir bariyere çarptı, daha sonra refüje çıktı.

Olay saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KNU 78 plakalı aracın sürücüsü A.Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce demir bariyerlere çarptı, daha sonra refüje çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Ç. ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.