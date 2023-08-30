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Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 15:34
  • Giriş: 30.08.2023 15:34
  • Güncelleme: 30.08.2023 15:35
Kaynak: İHA
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Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyü mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Plakası ve sürücünün ismi öğrenilemeyen araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edilerek yaralıyı hastaneye kaldırdı. 
Kazayla ilgili incelme başlatıldı

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