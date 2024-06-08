Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.
Araç refüje çarparak ters dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.