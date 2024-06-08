Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.06.2024 16:57
  • Giriş: 08.06.2024 16:57
  • Güncelleme: 08.06.2024 16:57
Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Kaza, Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

Araç refüje çarparak ters dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine sevk edildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol