Kontrolden çıkan araç tarlaya savruldu; 1 ölü

Denizli’nin Bekilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.



Kaza, Bekilli ilçesi Poyrazlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Özel Sert idaresindeki 20 L 8586 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücünün 82 yaşındaki babası Hasan Hüseyin Sert, otomobilden tarlaya savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Özel Sert ise ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.