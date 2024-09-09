Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1’i ağır 5 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün, kavşağa kontrolsüz çıkan başka bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra kaza yapmasına sebep oldu. Kontrolden çıkarak taklalar atan ve tarlaya uçarak durabilen otomobilde aynı aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Albız Körhan (50) idaresindeki otomobil, Eşme kavşağından kontrolsüz çıkarak karayoluna bağlanmak isteyen bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje çarptı ardından da taklalar atarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Albız Körhan (50) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hamide Körhan (48), Özge Körhan (25), Sevgi Körhan (18) ve Muhammet Hüseyin Körhan (11) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çevre ilçelerden gelen sağlık ekiplerinin de desteğiyle ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavileri devam eden yaralılardan 18 yaşındaki Sevgi Körhan, hayati tehlike kaydıyla ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Aynı aileden yaralı 4 kişinin Kula Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.