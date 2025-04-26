Kontrolden çıkan araç, toprak yığınına çaparak savruldu

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobil, metrelerce savrularak takla attı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen M.E. (54) idaresindeki 42 AL325 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki toprak yığına çarptıktan sonra metrelerce savrularak takla attı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.