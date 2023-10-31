Kontrolden çıkan beton mikseri üzerine devrildiği 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri, yokuş aşağı sürüklenerek park halindeki araçların üzerine devrildi. Korkunç kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken hasar oluşan 4 araçtan 3’ü kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çankaya ilçesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nde yer alan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina garaj girişindeki rampaya yanaşan 06 EAM 772 plakalı beton mikseri, sürücüsü S.Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek yan tarafta bulunan bina otoparkına devrildi.

Üzerine düştüğü 4 araçtan 3’ünü kullanılamaz hale getiren mikser, diğer otomobilde ise hasar oluşmasına neden oldu. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.