Kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki ağacı kırarak devrildi: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki ağacı kırarak devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 70 AAR 599 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çam ağacını kırarak devirdi.

Kazada sürücü yaralanmazken, araçta olan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı şahıs tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırılan çam ağacı belediye ekipleri tarafından kesilerek götürüldü. Devrilen hafif ticari araç ise çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.