Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir istikametine giden A.B. (52) idaresindeki 44 LV 078 plakalı hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte E.B. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.