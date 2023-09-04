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Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 15:02
  • Giriş: 04.09.2023 15:02
  • Güncelleme: 04.09.2023 15:03
Kaynak: İHA
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Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

Çatalca’da seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çatalcayolu Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece’den Çatalca İstikameti'nde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonda hasar meydana geldi.

Kaza anı bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

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