Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Sivas karayolu üzerindeki Şahnahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyreden hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela yerinden sökülürken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.