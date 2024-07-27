Kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Avcılar'da İETT otobüsü 3 araca çarptı, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Kazada, işçi taşıyan minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.