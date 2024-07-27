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Kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Avcılar'da İETT otobüsü 3 araca çarptı, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Güncel
  • 27.07.2024 11:49
  • Giriş: 27.07.2024 11:49
  • Güncelleme: 27.07.2024 11:52
Kaynak: AA
Kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Fotoğraf: AA

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada, işçi taşıyan minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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