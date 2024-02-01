Kontrolden çıkan işçi servisi devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Küçücek Fabrikalar Caddesi üzerinde, A.A. idaresindeki 54 S 0897 plakalı Mitsubishi marka midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan E.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.