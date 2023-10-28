Kontrolden çıkan kamyon dere yatağına uçtu, kamyon sürücüsü araçta sıkıştı

Bursa’da kontrolden çıkan kamyon virajı almayıp dere yatağına uçtu. Kazada sıkışan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki hafriyat döküm sahasına giden bir inşaat firmasına ait hafriyat kamyonu viraja geldiği esnada kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen araç kuru dere yatağına devrildi.

Kazayı gören çevredekiler yaralının yanına koşarken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kamyon şoförünü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun kritik olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.