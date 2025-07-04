Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Konya Kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınları Karahamzalı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AKZ 438 plakalı Mercedes marka kamyon kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.