Kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı: 1 yaralı

Ankara’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye nakledildi.

Kaza, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Yapı malzemesi yüklü 06 GGA 77 plakalı kamyon, rampa aşağı seyrettiği sırada kontrolden çıktı.

Savrulan kamyon yol kenarında yer alan duvara çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü A.Z.Y. (63) ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi ve hayati tehlikesinin bulunmağı öğrenildi. Çevreye saçılan malzemeler ise belediye ekiplerince kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.