Kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçti: 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan nakliye kamyonu yön levhasına çarptıktan sonra savrularak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 01.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu üzeri Karayolları Bakımevi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Abdulbaki İ. (41) yönetimindeki 58 ACB 994 plakalı nakliye kamyonu, sürücünün kontrolünden çıkarak önce yön levhasına ardından ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.