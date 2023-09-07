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Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 17:07
  • Giriş: 07.09.2023 17:07
  • Güncelleme: 07.09.2023 17:08
Kaynak: İHA
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Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Çankırı’da kamyonun şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Korgun-Kurşunlu karayolu Hocahasan köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M. D. idaresindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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