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Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 10:33
  • Giriş: 13.08.2023 10:33
  • Güncelleme: 13.08.2023 10:33
Kaynak: İHA
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Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, Çatbahçe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Cebrail Gecen ile Cumali Yavuz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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