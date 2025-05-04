Kontrolden çıkan kamyonet kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kayalığa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Diyarbakır’dan Çukurca ilçesine seyir halinde olan Muhammed Özbeğ yönetimindeki kamyonet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayalığa çarptı. Araçta bulunan Ramazan Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Muhammed Özbeğ ise araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından Özbeğ’i bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özbeğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.