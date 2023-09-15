Kontrolden çıkan kamyonet köprüden uçtu: 2 yaralı

Muş’un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin köprüden uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Danışmentgazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi civarında bulunan Hatun Köprüsü’nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak köprüden uçtu.

Kazada yaralanan Şevket ve Hikmet Gültek, olay yerine gelen ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.