Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu: 1 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet tarlaya uçtu.

Alaca’dan ilçeye bağlı Çal köyüne gitmekte olan Mehmet Ç. yönetimindeki 19 LK 930 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan kamyonetin sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.