Kontrolden çıkan malzeme yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yol malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ödemiş - Köşk Karayolu Başdeğirmen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ödemiş istikametinden Köşk istikametine doğru ilerleyen yol malzemesi yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, yol temizleme çalışmalarının ardından normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.