Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Hüseyin Gül idaresindeki 34 SU 0375 plakalı minibüs, Gölbaşı Çatalağaç Köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Gül ile araç içerisinde bulunan Hasan Gül yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.